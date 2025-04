Menina desaparecida é encontrada após alerta no Cidade Alerta Natasha estava com o pai em Guarujá após dois dias desaparecida Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 16h51 (Atualizado em 02/04/2025 - 16h51 ) twitter

Menina de 3 anos desaparecida é encontrada com pai em Guarujá (SP) após alerta nacional

Natasha, uma menina de 3 anos, foi encontrada em um restaurante no Guarujá (SP) após dois dias desaparecida com seu pai, Lucas. A ampla divulgação do caso pelo programa Cidade Alerta foi crucial para o reconhecimento de Lucas por populares enquanto ele tentava registrar um boletim de ocorrência contra Ana Luisa, mãe de Natasha.

O desaparecimento começou quando Lucas levou Natasha para tomar sorvete e não retornou. Ana Luisa conseguiu imagens de segurança que mostraram os dois em diferentes locais, incluindo um parque e a rodoviária de Santana de Parnaíba. Um relato de uma passageira de ônibus também ajudou na identificação do trajeto feito por eles.

Em Guarujá (SP), Lucas levantou suspeitas ao procurar a delegacia local para registrar um boletim contra a ex-esposa. Foi então reconhecido por causa da repercussão do caso no programa. Após ser identificado em um restaurante próximo à delegacia, ele foi levado pelas autoridades, confirmando que Natasha estava bem.

Ana Luisa foi informada sobre o reencontro enquanto estava na delegacia em Santana de Parnaíba e se dirigiu imediatamente ao Guarujá para recuperar sua filha. Natasha está segura e foi entregue à família.

