Menino de 2 anos morre em SP; suspeita de abuso sexual

Menino de 2 anos morre no interior de São Paulo; corpo tinha indícios de violência sexual

Pedro Henrique, de 2 anos, faleceu após ser levado ao hospital em Ferraz de Vasconcelos (SP) com sinais de violência. Médicos suspeitam de abuso sexual. A mãe afirmou estar no banho quando as lesões ocorreram. O pai, Danilo, e o amigo Walas, responsáveis pelo cuidado do menino, foram presos. A notícia gerou revolta nos vizinhos, que agrediram os pais da criança.

A polícia investiga o caso e já ouviu os envolvidos. A mãe foi liberada após depoimento; o pai e o amigo permanecem detidos. A avó do menino também foi ouvida e não notou anormalidades no dia anterior. O Conselho Tutelar e o Ministério Público acompanham a situação das outras quatro crianças da família para verificar possíveis abusos. As investigações continuam pelas autoridades.

