'Meu filho foi assassinado', acusa pai de jogador do sub 14 do Sport atingido por bala perdida em ação da PM Morte do garoto interrompeu seu sonho de se tornar um jogador de futebol

Alto contraste

A+

A-

Derek Sampaio, de 13 anos, morre após ser atingido por uma bala perdida Derek Sampaio, de 13 anos, morre após ser atingido por uma bala perdida (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta acompanha o caso de Derek Sampaio de Lima, jovem de 13 anos, atingido por uma bala perdida durante uma perseguição policial, em Pernambuco.

Minutos antes da fatalidade acontecer, Derek enviou uma mensagem para mãe pelo celular da amiga, ela respondeu que ele deveria voltar para casa. O adolescente estava conversando com duas amigas na frente da casa de uma delas, quando dois carros roubados entraram na rua em alta velocidade.

Logo atrás, duas viaturas da Polícia Militar seguiam os criminosos. Segundo os agentes, houve troca de tiros durante a perseguição. A rua era sem saída, então os criminosos deixaram o veículo e fugiram a pé. Porém, logo em seguida, foram capturados e apreendidos com um revólver e uma espingarda. Um dos suspeitos foi atingido e socorrido.

Derek foi alvejado com dois tiros, também foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. No velório, a mãe do menino passou mal. Deivison José da Silva, pai da vítima, estava em prantos e inconformado com a situação.

Continua após a publicidade

"Como um pai, vendo uma situação daquela, tem força para alguma coisa. Policial despreparado, meu filho foi assassinado! Não foi bala perdida, ele foi assassinado!", gritou Deivison, enquanto chorava muito.

O jovem sonhava ser jogador de futebol e estava jogando futsal pelo time sub 14 do Sport e futset pela escola do Vasco. A escola onde o adolescente estudava suspendeu as atividades. "Sensação de injustiça, uma fatalidade que não tem explicação", afirmou André Pontes, diretor da escola.

Continua após a publicidade

Assista ao vídeo completo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta, às 16h50, e aos sábados, 17h, na tela da RECORD.