‘Minha filha nunca vai me perdoar’, diz homem que matou a esposa na frente da criança Mauro afirma que atirou na mulher por ciúmes, porque suspeitava que estava sendo traído; entenda o caso Yasmin Cidade Alerta|Do R7 28/08/2024 - 13h52 (Atualizado em 28/08/2024 - 13h52 ) ‌



RESUMINDO A NOTÍCIA Mulher é morta pelo marido na frente da filha de 4 anos em Patos de Minas (MG);

Áudios enviados no momento do crime revelam a motivação de Mauro;

O homem tentou tirar a própria vida após matar a companheira;

A filha do casal foi entregue aos familiares.

Mulher é morta pelo marido na frente da filha de 4 anos Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta trouxe com detalhes o caso de Yasmin Araújo Castro e Silva, de 23 anos, morta na frente da filha, de 4 anos, em Patos de Minas (MG). O autor do crime é o marido dela.

Em um áudio enviado pelo suspeito, ele xinga o suposto amante da vítima, já que acreditava estar sendo traído. É possível ouvir um barulho de tiro e, no fundo, a voz da filha do casal. O homem tentou tirar a própria vida após matar a companheira.

No dia do crime, um suposto amigo da vítima teria mandado um lanche para a residência onde ela e o marido moravam. Em um áudio gravado enviado para o suposto ‘rival’, Mauro acusa o outro homem de estar dando em cima da mulher dele: “Aí talarico... Minha filha nunca vai me perdoar! Eu tô doido, mas não é porque eu tô doido. Eu o dia inteiro na rua para dar o melhor para minha família, para pilantra vir mandar sanduíche para minha mulher?”.

Durante toda a gravação, é possível ouvir a filha do casal chorando ao fundo. A menina viu a mãe ser morta covardemente. Após matar Yasmin, o companheiro ainda teve coragem de postar um vídeo nas redes sociais. E esse vídeo, foi o que ajudou a polícia a identificar o endereço do casal.

‌



Ao chegar no local, os policiais se depararam com a criança gritando por socorro. “A testemunha que nos acionou falou apenas que teria ficado sabendo que o autor teria matado essa conhecida dela”, conta Nanci Santos, tenente da Polícia Militar, e continua: “Quando conseguiram ver o interior da residência, foi possível identificar que havia uma vítima do sexo feminino já no chão. O autor também estava sentado no chão, segurando uma arma, e a filha do casal gritava por ajuda”.

“Ele havia desferido alguns disparos contra ele também, mas estava consciente”, conta a tenente. Mauro foi socorrido e está sob escolta policial. Após se recuperar, deve ser ouvido pela delegacia da mulher, e, assim, responder ao inquérito sobre a morte da companheira. A criança foi entregue aos familiares.

‌



Assista ao vídeo:

