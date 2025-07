Mulher assassinada a tiros por ex-marido e jogada de barranco Crime ocorreu em Vespasiano; ex-marido é principal suspeito Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 19h03 (Atualizado em 31/07/2025 - 19h03 ) twitter

Homem é suspeito de assassinar a tiros e jogar a ex-esposa de barranco após deixar a prisão

Em Vespasiano, Minas Gerais, Alessandra Araújo, de 29 anos, foi assassinada a tiros enquanto voltava do trabalho. O principal suspeito do crime é seu ex-marido, que recentemente saiu do regime fechado para o semiaberto. Testemunhas relataram que dois homens em uma moto se aproximaram de Alessandra e efetuaram vários disparos. Após o ataque, o corpo foi jogado em um barranco de aproximadamente sete metros de profundidade. Os bombeiros foram acionados para resgatar o corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.

Os familiares da vítima acompanharam o resgate e a identificação do corpo. O suspeito tem histórico criminal por homicídio e ameaça e ainda não foi localizado. Parentes informaram que ele não aceitava o término do relacionamento e vinha ameaçando Alessandra desde que deixou a prisão. A vítima deixa um filho de 9 anos.

