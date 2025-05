Mulher de motorista de guincho que desapareceu a caminho de um chamado suspeita de sequestro A esposa de Vicente Fernando procurou a delegacia para tentar encontrar pistas sobre o paradeiro do caminhoneiro Cidade Alerta|Do R7 30/05/2025 - 12h42 (Atualizado em 30/05/2025 - 12h42 ) twitter

Vicente desapareceu após sair para atender demanda do trabalho Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta repercutiu o caso de Vicente Fernando, morador de Goiânia, capital do estado de Goiás, que desapareceu após receber um chamado da empresa. A vítima é um motorista de guincho e, na madrugada do dia 25 de maio, foi acionado pela empresa para socorrer uma pessoa com o carro quebrado em Joviânia, cidade a 179 quilômetros de distância. Segundo informações, ele nem sequer chegou ao local da solicitação.

Os familiares da vítima conseguiram resgatar a imagem de uma câmera de segurança que mostra o caminhão de Vicente. No vídeo, um homem que eles acreditam ser a vítima sai do lado do motorista, com as mãos para trás, e segue a porta do passageiro para entrar no veículo. Logo depois, o guincho deixa o local.

A esposa de Vicente, Maria Izabel de Castro, se dirigiu até a delegacia de desaparecidos, que investiga o caso, para obter apoio das autoridades e conseguir mais pistas sobre o paradeiro de seu marido.

Vicente saiu de casa às 2h da manhã. Segundo a empresa, a demanda, que levaria cerca de três horas, não foi atendida. A vítima nem chegou ao local. A família acredita que ele tenha sido vítima de roubo e sequestro.

‌



Em entrevista ao vivo ao programa, Maria Izabel disse que seu marido já foi motorista de aplicativo e caminhoneiro, o que lhe causava muito receio, por serem profissões perigosas. Quando Vicente assumiu recentemente a profissão de motorista de guincho, a esposa se sentiu mais aliviada, até descobrir que os caminhões eram visados por quadrilhas para realizar furtos de carros.

As autoridades seguem realizando buscas por Vicente, que continua desaparecido.

‌



Confira a reportagem na íntegra:

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h30, e aos sábados, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.