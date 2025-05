Mulher é atacada com ácido pelo ex-namorado em Salvador (BA) Ex-namorado não aceitava o término do relacionamento e cometeu o ataque Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 23h42 (Atualizado em 05/05/2025 - 23h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mulher morre após ex-namorado atacá-la com ácido na Bahia

Tâmara Rafael Nascimento dos Santos, de 41 anos, morreu após ser atacada com ácido pelo ex-namorado em Salvador, Bahia. O ataque ocorreu após o término do relacionamento de três anos, que havia acabado um mês antes do crime. Tâmara sofreu queimaduras graves em várias partes do corpo e estava na praia com seu filho no momento do ataque.

Testemunhas afirmaram que Jeferson Mendes da Silva, de 40 anos, não aceitava o fim do relacionamento e vinha perseguindo Tâmara por mais de um mês. No dia do ataque, ele jogou ácido na ex-namorada e ateou fogo, fugindo logo em seguida. Horas antes, Jefferson foi visto comprando veneno para ratos na feira de São Joaquim.

Após o ataque, Jefferson tentou fugir para a Ilha de Itaparica, mas passou mal durante a travessia. Ele foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas chegou ao local já sem vida. Tâmara deixa um filho de sete anos.

Assista em vídeo - Mulher morre após ex-namorado atacá-la com ácido na Bahia

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!