Mulher linchada após acusação errônea de matar filha desaparecida Facção ordena execução após boato sobre ossos encontrados no Acre Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 00h16 (Atualizado em 26/03/2025 - 00h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mulher é linchada até a morte por vizinhos após ser acusada de matar a própria filha de 2 meses

Em Rio Branco, Acre, Yara Paulino, de 28 anos, foi morta por moradores do bairro onde vivia após ser acusada injustamente de matar sua filha de dois meses. A suspeita surgiu quando ossos foram encontrados em um saco de ração perto de sua casa, levando uma facção local a ordenar sua execução sem provas concretas.

A descoberta dos ossos levou a comunidade a agir impulsivamente, resultando no linchamento de Yara. Testemunhas relataram que ela foi retirada à força de sua casa e agredida até a morte diante dos moradores. Posteriormente, exames revelaram que os ossos pertenciam a um cachorro, não à criança desaparecida.

A polícia já identificou os responsáveis pelo assassinato de Yara, todos membros de gangues rivais na região, mas ninguém foi preso até o momento. Apesar das acusações contra Yara, a polícia não a considera suspeita no desaparecimento da filha. As buscas pela criança continuam enquanto as autoridades investigam o caso.

Assista em vídeo - Mulher é linchada até a morte por vizinhos após ser acusada de matar a própria filha de 2 meses

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!