Mulher manda matar o marido e corpo é encontrado em lago cheio de piranhas Segundo a investigação, Ricardo Ferreira da Silva teria descoberto uma traição; entenda detalhes do caso Cidade Alerta|Do R7 23/10/2024 - 12h38 (Atualizado em 23/10/2024 - 12h38 )

Suellen manda matar o marido após ele descobrir uma traição Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta trouxe mais detalhes sobre o assassinato de Ricardo Ferreira da Silva, encontrado em um lago cheio de piranhas na região de Sorocaba, interior de São Paulo. O crime aconteceu após a vítima descobrir que estava sendo traída pela esposa, Suellen Lopes. A mulher é acusada de planejar para viver com o amante.

Suellen e Ricardo estavam juntos há 20 anos, tiveram dois filhos, mas a relação do casal nunca agradou familiares. A irmã da vítima contou que os parentes não gostavam do comportamento da mulher: “Ele sempre apaixonado e ela bem menos. Ele fazia de tudo por ela e pelo filho”, disse Rosimeire Ferreira.

Antes do corpo ser encontrado, o homem havia desaparecido misteriosamente. Após seis dias do seu sumiço, Suellen foi até a delegacia fazer um Boletim de Ocorrência, e prestou depoimento à polícia. No mesmo momento, ela descobriu que o corpo do marido estava em um lago.

Durante a investigação, a mulher negou qualquer tipo de envolvimento com o crime, mas confessou que pretendia dar um ‘susto’ no marido. Ela contou que estava sofrendo ameaças após a descoberta de uma traição e, por esse motivo, chamou o vizinho ‘Tonhão’. Suellen garantiu que não imaginava que Ricardo pudesse ser morto pelo rapaz.

Segundo o depoimento, como seu marido trabalhava como pedreiro, ele foi chamado para prestar serviço em uma casa, mas ao chegar no local, era uma emboscada. Ricardo foi torturado até a morte e, em seguida, levado para o lago com piranhas.

Os familiares da vítima contaram que após a descoberta da traição, Suellen começou a ligar para uma das irmãs dizendo que estava sendo ameaçada pelo marido. Rosimeire, no entanto, contou o casal tinha apenas brigas verbais.

Segundo as investigações, Suellen desembolsou quase R$ 3 mil para pagar aos envolvidos no crime. Agora, ela está presa com os três possíveis criminosos.

Assista ao vídeo:

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e aos sábados, há duas edições especiais, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.