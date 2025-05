‘Não consigo nem movimentar a perna’, diz jovem após ser baleado por delegado em Fernando de Noronha (PE) Emmanuel Pedro contou que Luiz Alberto teve crise de ciúmes; entenda o caso Cidade Alerta|Do R7 12/05/2025 - 14h36 (Atualizado em 12/05/2025 - 14h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Crise de ciúmes de policial gera um jovem baleado Reprodução/ RECORD

O Cidade Alerta repercutiu o caso do Emmanuel Pedro, baleado em uma academia localizada em Fernando de Noronha (PE). O delegado, Luiz Alberto, foi quem atirou no rapaz e alegou ter tido uma crise de ciúmes ao ver sua namorada conversar com Emmanuel.

Segundo imagens, Emmanuel estaria saindo do banheiro do estabelecimento quando Luiz Alberto o abordou de maneira agressiva.

“Eu vi desde o começo que ela estava acompanhada, então eu não falei nem sequer um ‘oi’ para nenhum dos dois. Eu fiquei surpreso, porque eu estava indo ao banheiro e depois ia para casa, e do nada alguém me virou de costas e me empurrou na direção de uma árvore”, alegou Emmanuel sobre a suposta razão que deu início a briga.

Luiz Alberto mostrou a arma para intimidar Emmanuel e, em seguida, ambos começaram a discutir sobre ele ter ou não conversado com a companheira do delegado.

‌



A vítima percebeu que Luiz teria baixado a guarda e partiu para cima dele com dois socos, mas apenas serviu para irritá-lo, já que segundos depois Luiz Alberto sacou a arma e atirou na perna de Emmanuel.

“Não consigo nem movimentar a perna”, ressaltou a vítima já em maca hospitalar após ser resgatado pelos paramédicos.

‌



Após ser hospitalizado, Emmanuel passou a receber muitas críticas na mídia de pessoas que acreditaram na versão do delegado, e que defenderam sua postura.

“Queria falar para vocês, pessoal, que estou vendo muito na mídia, aí, me colocando como se eu fosse algum tipo de abusador, sendo que em nenhum momento, lá no Forte, eu falei algo com ela ou com ele. Tem muita gente tomando o que ele falou como verdade, mas não é. Estou falando aqui o que realmente aconteceu. Eu nem sei quem é aquele cara”, afirmou Emmanuel.

‌



O delegado foi afastado das suas atividades e deixou Fernando de Noronha, já Emmanuel mostra sua recuperação de maneira lenta.

Confira a reportagem completa:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h30, e aos sábados, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.