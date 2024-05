‘Não entendia se era normal, ou se era só comigo’, relata mulher abusada por padrasto na infância

Alto contraste

Dinamar das Crianças é preso e condenado a 113 anos de cadeia (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta trouxe mais detalhes sobre a prisão de Dinamar Pereira de Resende, conhecido como “Dinamar das Crianças”, por trabalhar como palhaço em festas infantis. Ele foi acusado de cometer crimes sexuais contra meninas em Várzea da Palma (MG). Após a denúncia de seis mulheres e duas crianças, a polícia prendeu o homem, que foi condenado a 113 anos de prisão por abusar sexualmente de cerca de 500 meninas ao longo de 30 anos, de acordo com a estimativa da polícia.

As vítimas relatam que ele usava sua influência na região para cometer os crimes. O caso veio à tona em 2019, quando uma vítima de 26 anos relatou a violência sexual que teria sofrido do homem. Na época do abuso, ela tinha somente nove anos. A moça também contou a situação nas redes sociais, e a partir dessa atitude, outras mulheres também o denunciaram.

Ana Luiza França, advogada do caso, representa as vítimas há cinco anos, mas foi procurada primeiro pelo criminoso. “Quando vi como estavam as denúncias, não me senti confortável para atuar”, contou. A mulher disse, ainda, que pouco tempo depois as vítimas entraram em contato para serem defendidas por ela.

Silmara Alves Soares, enteada de Dinamar, foi uma das garotas abusadas pelo palhaço, e revelou que o criminoso dizia que ninguém podia fazer as mesmas coisas que ele. “Eu não entendia se era algo normal de acontecer com outras crianças, ou se era só comigo”, desabafou a vítima.

Segundo as investigações, o homem também agia pelas redes sociais e conversava com garotas por aplicativos de mensagem. Em capturas de tela relevadas pela vítima, o homem chegou a oferecer R$ 1 mil para ela enviar fotos de quando era criança.

Foragido desde abril deste ano, Dinamar foi encontrado em Belo Horizonte (MG) e se apresentava com o nome falso de “João Pedreiro”. A polícia encontrou o criminoso após uma denúncia anônima, e o rapaz foi detido.

