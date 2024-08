‘Não foi coincidência’, diz advogado de vítima agredida por homem misterioso Milton Margaroto se envolveu em uma briga com um adolescente que deixou o cachorro fazer xixi no pneu do carro estacionado no condomínio; entenda o caso Cidade Alerta|Do R7 27/08/2024 - 13h16 (Atualizado em 27/08/2024 - 13h16 ) ‌



RESUMINDO A NOTÍCIA Homem discute com adolescente que deixou seu cachorro fazer xixi em pneu de um carro;

Menino fez uma queixa sobre o rapaz, dizendo que foi ameçado de morte;

Após a queixa, rapaz teve três pneus do seu veículo furados;

Dias após a discussão, o homem foi brutalmente espancado na rua por homem misterioso.

Milton, metalúrgico de 43 anos, foi espancado por homem misterioso dias depois de discutir com um garoto Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta foi até a zona oeste de São Paulo para apurar mais informações sobre o caso de Milton Margaroto, de 43 anos, um metalúrgico agredido por um homem misterioso. A família suspeita que o motivo da violência tenha sido por uma discussão que o homem teve com um adolescente, que supostamente teria deixado o seu cachorro fazer xixi no pneu de um carro.

A vítima contou que no dia da discussão, o adolescente não aceitou ser repreendido. Dias depois do ocorrido, o jovem foi até a delegacia, acompanhado de sua mãe, para prestar queixa contra o metalúrgico. Em depoimento, o menino disse que teria sido ameaçado de morte pelo homem. Milton negou as acusações e garantiu que o garoto estava mentindo.

Após uma semana da discussão, o trabalhador foi até seu carro e percebeu que três pneus estavam furados. O metalúrgico disse que os pregos estavam fincados na parte lateral da roda. Para ele, não foi nenhum acidente.

Milton relatou que, enquanto caminhava até o trabalho, avistou um homem na sua frente, que seguia a passos lentos. Ele disse que sua última memória foi quando ultrapassou o rapaz. “Eu tenho uma interrupção na memória, e só lembro de quando eu estava no chão, ensanguentado, e as pessoas me socorrendo”, comentou o trabalhador.

‌



Uma testemunha contou que o agressor esperou sair do campo de visão da vizinhança para começar as agressões. Os moradores da região só conseguiram impedir que o pior tivesse acontecido, pois uma idosa passou na rua e alertou sobre a violência.

O advogado da vítima, Reinalds Klemps, acredita que os episódios vividos por Milton tenham relação com a discussão do metalúrgico com o adolescente. “Não nos convence que seja coincidência”, relatou o profissional.

