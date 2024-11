‘Não foi só uma facada, foram 14′, lamenta parente de mulher assassinada pelo marido O homem se arrependeu do crime e, tentou levar a vítima ao hospital, mas Edivânia não resistiu aos ferimentos; entenda o caso Cidade Alerta|Do R7 15/10/2024 - 13h58 (Atualizado em 15/10/2024 - 13h58 ) twitter

Homem mata esposa esfaqueada, se arrepende e leva corpo até hospital Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta trouxe detalhes do crime cruel que tirou a vida de Edivânia Quixabeira, de 29 anos. A mulher foi brutalmente atacada pelo marido durante uma briga em Guarulhos, na Grande São Paulo. A discussão começou após a suspeita de que Edivânia estaria conversando com um ex-namorado.

Elias Rocha Santos, de 41 anos, atingiu a esposa com 14 golpes de faca. Depois do crime, ele ainda tentou socorrê-la, mas a mulher não resistiu aos graves ferimentos. O homem foi preso na recepção do hospital.

Durante o crime, Elias teria atingido a esposa com cerca de 14 facadas, sem dó, nem piedade. O ex-sogro da vítima lamenta essa tragédia sem justificativa e, afirma estar preocupado com os traumas que as filhas de Edivânia irão carregar: “A minha neta, de 11 anos, não consegue ir ao banheiro sozinha com medo. Então estamos bem preocupados com ela, ela está bem triste”.

Após o ataque, Elias se arrependeu e chegou a socorrer Edivânia. A vítima já chegou ao hospital praticamente sem vida. Lá, Edivânia não resistiu aos ferimentos.

“A gente nunca imaginou que ele seria capaz de fazer isso com ela. Uma menina sem tempo ruim, extrovertida, brincalhona”, desabafa parente da vítima.

Edivânia deixa duas filhas, de 9 e 11 anos. O pai das crianças e ex-marido de Edivânia não quis dar entrevista para a equipe do Cidade Alerta, mas ficou, assim como toda a família, revoltado com a ação cruel de Elias.

Elias não tinha passagem pela polícia, e estava há um ano em um relacionamento com Edivânia. O criminoso foi preso em flagrante enquanto aguardava na recepção do hospital. Agora, a família de Edivânia pede por justiça: “Não foi só uma facada, foram 14 que ele deu na minha prima!″.

Assista ao vídeo:

