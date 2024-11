‘Não queremos vingança’, garante família de homem assassinado com 10 tiros no portão O atirador ainda é desconhecido; familiares da vítima pedem por justiça pelo crime que aconteceu em Leme (SP) Cidade Alerta|Do R7 23/10/2024 - 12h45 (Atualizado em 23/10/2024 - 12h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Briga de vizinhos acaba com um homem morto dentro de casa Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta mostrou com detalhes uma briga de vizinhos que acabou com um homem morto na frente de casa em Leme, no interior de São Paulo. José Valdo Ferreira da Cruz, o ‘Sabiá’, de 53 anos, foi alvo de mais de 10 tiros, disparados por um homem misterioso.

No mesmo dia, momentos antes de ser baleado, José Valdo discutiu com o vizinho, conhecido como ‘Zé pretinho’. Segundo testemunhas, a vítima teria ameaçado ‘Zé’ com um facão e ferido o cachorro dele.

No dia do crime, ‘Sábia’ e ‘Zé pretinho’ discutiram em um bar. Após a confusão, José Valdo voltou para casa e, segundo vizinhos, o clima na rua ficou tenso quando José Valdo começou a ameaçar as pessoas com um facão.

Abalados, familiares de ‘Sábia’ buscam entender o crime tão cruel que tirou a vida de um homem trabalhador. No momento da execução, os primeiros disparos acertaram o relógio de energia, fazendo com que a casa ficasse sem luz no meio da madrugada.

‌



“Quando deu o primeiro tiro apagou a luz, aí o resto [dos tiros] veio em seguida. Eu corri, quando eu vi ele já estava caído, com os pés para cá e a cabeça para lá e já não falava mais nada”, relembra a viúva Ana Cláudia Alves.

Foram disparados 14 tiros em direção a José Valdo e ele acabou atingido por dez deles. A única câmera de segurança da rua é programada para gravar as imagens por apenas duas horas, por isso, não há registros de quem teria atirado na vítima.

‌



A equipe do Cidade Alerta conseguiu falar com ‘Zé pretinho’, o outro homem envolvido na briga. ‘Zé' afirma que ele estava em frente à sua casa no momento dos tiros, e desconhece o atirador.

Agora, a preocupação da viúva e dos três filhos é voltar para o Ceará e vender a casa, que antes era sinônimo de alegria e conforto. “O que eu peço é justiça. Não queremos vingança”, desabafa a esposa da vítima.

‌



Assista ao vídeo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e aos sábados, há duas edições especiais, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.