'Não quero morrer', implora vítima de tentativa de feminicídio O ex-namorado havia enviado ameaças para o celular da mulher dias antes do crime; entenda o caso Cidade Alerta|Do R7 22/10/2024 - 12h51 (Atualizado em 22/10/2024 - 12h51 )

Cabeleireira é atingida com 12 facadas pelo ex-namorado em São Paulo Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta trouxe com detalhes o caso de Alexandra Ferreira dos Santos, de 41 anos, atingida por 12 facadas pelo ex-namorado, em Perus, zona noroeste de São Paulo. Inconformado, Hugo não aceitava o fim do relacionamento de três anos, e queria vingança.

No dia do crime, o homem invadiu o imóvel de Alexandra e desferiu golpes contra a vítima. A cabeleireira foi socorrida por amigas e vizinhas, mas continua internada em estado grave. O homem fugiu do local.

A vítima e o agressor estavam separados recentemente, Hugo não aceitava o fim do relacionamento com Alexandra e já vinha fazendo ameaças pelo celular. No momento do crime, a mulher estava secando o cabelo, e com o barulho do secador, não percebeu a presença de Hugo indo em sua direção.

O homem atacou Alexandra com 12 golpes de faca. Durante a agressão, a vítima gritou por socorro e pediu ajuda aos vizinhos. A inquilina ouviu os gritos de Alexandra e correu para ajudar. Quando chegou ao local, a porta estava trancada e, ao abrir, o agressor fugiu. Depois do crime, o homem foi até um bar todo sujo de sangue, e pediu por socorro, alegando ter feito algo muito grave.

A vítima, gravemente ferida, conseguiu levantar e descer as escadas. Amigas que passavam na rua naquele momento, pararam para estancar o sangue e manter Alexandra acordada até que o socorro chegasse. “Eu não quero morrer, está doendo. Me ajuda”, implorava a vítima após o crime.

Para a irmã de Alexandra, o crime foi premeditado: “Ele veio para matar. Ele não matou minha irmã porque a inquilina entrou aqui, ela estava pedindo socorro e ele esfaqueando ela ao máximo”.

Amigas e clientes estão inconformados com tanta crueldade. Agora, o salão será fechado, e a casa onde o crime aconteceu, vendida. Hugo continua sendo procurado pela polícia, e Alexandra, internada em estado gravíssimo.

Assista ao vídeo:

