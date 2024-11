‘Não tem explicação’, lamenta parente após chacina familiar Três crianças e uma mulher foram atacadas dentro da própria casa; apenas um sobreviveu Cidade Alerta|Do R7 20/11/2024 - 17h09 (Atualizado em 20/11/2024 - 17h09 ) twitter

A investigação está em andamento com um suspeito principal Reprodução/RecordTV

O Cidade Alerta acompanhou o caso de uma família que foi brutalmente atacada com sinais de espancamento em São Francisco do Guaporé (RO). Os criminosos mataram Tereza Peterson, de 45 anos, a filha mais nova Ana Vitória, de 11, e a neta Ayla Maite, de apenas 8 meses. A outra neta, de 2 anos, está em estado grave no hospital.

Os corpos foram encontrados pela filha mais velha de Tereza e mãe de uma das crianças. Em um quarto estavam a mulher deitada na cama de bruços com as mãos amarradas para trás, e as duas crianças pequenas. A menina de 11 anos foi encontrada em outro cômodo com um corte profundo no pescoço e seminua.

A Polícia Civil da cidade já está com uma investigação aberta como suspeita de chacina familiar, onde o principal apontado como autor do crime pela filha de Tereza é o namorado da mãe. O homem disse em depoimento que o casal havia discutido e teria bloqueado o número da companheira por isso; ele também afirmou não estar na cidade no momento do crime e ter tomado conhecimento horas depois.

Um parente da família deu entrevista para o Cidade Alerta e desabafou: “Não tem explicação, foi uma tragédia, fiquei muito abalado; entrei aqui e agora me recordo diretamente onde estavam os corpos”.

A investigação segue em andamento com familiares das vítimas também sendo monitorados, além do companheiro de Tereza. Confira a reportagem abaixo:

