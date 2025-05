Noitada do horror: saiba tudo sobre jovem abusada após sair de festa O caso ocorreu na zona norte da capital paulista e segue em investigação; confira Cidade Alerta|Do R7 15/05/2025 - 18h40 (Atualizado em 15/05/2025 - 18h40 ) twitter

Predador sexual se aproveitou do momento em que a jovem estava sozinha e perdida Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta acompanhou de perto um caso chocante de abuso sexual ocorrido na zona norte de São Paulo (SP). Uma mulher de 28 anos estava a caminho de uma festa quando foi atacada por um homem por volta das 6h33. A moça falou pela primeira vez sobre o caso durante a reportagem do programa, porém não quis se identificar e pediu restrição sobre sua imagem e voz por medo do que aconteceu.

Tudo começou quando a jovem estava indo até a casa de um garoto que conheceu durante a festa em que estava. Ele a convidou para ir até o local e a acompanhou até parte do percurso. Contudo, ela percebeu que a residência estava muito distante e se sentiu insegura; principalmente por estar com seu celular sem bateria. Sendo assim, decidiu voltar para o lugar onde estava acontecendo a festa, mas o menino optou por não acompanhá-la e apenas explicou o caminho de volta.

Caminhando sozinha e perdida, ela avistou um homem e pediu ajuda para tentar saber por qual caminho deveria seguir. Prontamente, ele se colocou à disposição e os dois seguiram o percurso. Até que em um determinado momento o agressor parou em sua frente, pediu calma à jovem, anunciou o assalto e enfatizou que estava armado. Ainda, de acordo com a vítima, ele se aproveitou de sua fragilidade para atacá-la.

Em imagens de uma câmera de segurança local, é possível ver Madalena (nome fictício da mulher) e o homem caminhando juntos pela rua, aparentando serem um casal; muito embora, o criminoso estava a ameaçando e obrigando a segui-lo até um campinho de futebol, bem próximo de onde eles estavam.

Ao chegarem lá, ele a abusou sexualmente e, quando terminou, pegou a bolsa da vítima e foi embora. O caso foi registrado pela 4º Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher e já está em investigação pelas autoridades. Madalena foi encaminhada para o hospital da mulher, onde fez a perícia do IML.

Ainda não foi possível identificar o verdadeiro nome do criminoso que aparece nas câmeras de segurança. A polícia segue em busca de novas imagens para tentar identificar o criminoso e saber se ele também já fez outras vítimas.

Nilton Montoro, delegado do caso, afirmou em entrevista, que se trata de um predador sexual que está solto pelo bairro, podendo atacar em qualquer hora do dia. O delegado ressaltou que espera encontrar o culpado logo: “O que nós esperamos é que haja alguma denúncia, nem que seja anônima, de quem é esse sujeito. Estamos realmente empenhados em fazer essa prisão e tirar esse criminoso das ruas aqui do bairro”.

A equipe do Cidade Alerta foi até o local apontado pela jovem como a cena do crime; se trata de uma comunidade de difícil acesso. Em depoimento à repórter Lívia Zuccaro, Madalena descreveu o agressor como um homem normal e bem-vestido e afirmou que jamais imaginou que alguém que lhe ofereceu ajuda teria intenção de machucá-la.

Mesmo traumatizada, a vítima clama por justiça: “Tanta gente não denuncia, porque realmente é muito difícil, mas eu não quero que fique impune. Eu quero que tenha justiça e que ele seja pego para que não tenha a oportunidade de fazer isso com outra pessoa”.

Confira a reportagem na íntegra abaixo:

