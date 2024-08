‘O que vale é a vida da gente’, diz vizinho após mulher ser morta a facadas na própria casa O principal suspeito do crime que chocou a cidade de Serra, no Espírito Santo, é o enteado da vítima Cidade Alerta|Do R7 13/08/2024 - 17h16 (Atualizado em 13/08/2024 - 17h16 ) ‌



RESUMINDO A NOTÍCIA Solange morava com Eduardo e o filho dele em Serra (ES);

A relação entre o casal e o rapaz era conturbada;

Acreditando que eram apenas discussões, o casal não tomou nenhuma providência;

Solange foi morta a facadas por seu próprio enteado em casa.

Solange e a casa onde o casal morava, em Serra (ES) Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta mostrou detalhes de um caso que abalou a cidade de Serra (ES). Solange Ferreira, de 54 anos, morreu após ser esfaqueada dentro da própria casa. O principal suspeito é o enteado da vítima, com quem tinha discussões frequentes.

O marido de Solange, Eduardo, conta que saiu de casa para trabalhar e deixou a esposa acompanhada pelo filho. Segundo testemunhas, ele pulou o muro da casa e fugiu após cometer o crime.

No sobrado onde moravam, a parte debaixo era do casal e andar superior era do enteado. Mas, segundo vizinhos, a relação entre eles era bastante conturbada e que o filho de Eduardo era muito problemático e já havia ameaçado a madrasta e o próprio pai mais de uma vez. “A Solange reclamou várias vezes, recebia ameaça, mas nunca correu atrás... Sempre que a gente pedia, até para sair de casa, ela deixava quieto. Bens não valem nada, o que vale é a vida da gente”, comentou um vizinho da vítima.

Além do histórico problemático, moradores da região relatam que o rapaz era usuário de drogas e que estava agitado nos últimos dias. Em uma conversa com Eduardo, outro vizinho alertou: “Eu avisei ele. Cuidado, ele vai te atacar. Ele [Eduardo] achava que era apenas conversa. Mas não dá, ele [enteado] usa droga”, observou o morador.

O filho de Solange não conseguiu retornar dos Estados Unidos para acompanhar o funeral. Em processo de luto, a família pede justiça. “Eu quero que a polícia pegue e ele pague pelo o que fez”, concluiu um parente da vítima.

Confira a matéria na íntegra:

