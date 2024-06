Cidade Alerta |Do R7

‘Ouvi a batida e, em seguida, o barulho do tiro’, diz testemunha sobre morte de dono de adega em Poá (SP) Polícia não descarta que crime tenha sido encomendado; veja o que se sabe sobre o caso

Alto contraste

A+

A-

RESUMINDO A NOTÍCIA Dono de adega é morto a tiros dentro do próprio carro ao sair de lotérica em Poá (SP);

Polícia não descarta crime encomendado;

Tiago estava tratando um câncer;

Os criminosos ainda não foram encontrados.

Dono de adega é morto a tiros dentro do próprio carro ao sair de lotérica em Poá (SP) (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta trouxe o caso do dono de uma adega, Tiago Carreira, de 34 anos, morto a tiros dentro do próprio carro enquanto saia de uma lotérica em Poá (SP). O criminoso invadiu o carro do empresário em movimento e teria começado uma luta corporal.

A vítima foi baleada e acabou batendo o veículo em um poste na frente de outra adega onde a companheira fazia compras. A família acredita que o crime tenha sido encomendado. Os suspeitos ainda não foram identificados.

Ao entrar no carro, a vítima escutou o anúncio de um suposto assalto e Tiago bateu com o carro em um poste após iniciar uma luta corporal. O autor do crime sacou a arma e efetuou o disparo. A polícia procura pelo criminoso e o comparsa que o ajudou.

“Eu ouvi a batida e, em seguida, o barulho do tiro, foi muito rápido. Entrou uma senhora dizendo que era um assalto. E aí quando a gente saiu, a pessoa que cometeu a tentativa de roubo fugiu para a rua do lado e o rapaz ainda estava vivo, mas já ficando inconsciente”, conta comerciante que testemunhou o crime.

Publicidade

Pouco depois do crime, a polícia conseguiu identificar o atirador, que foi visto pulando o muro de uma residência, que era a casa da ex-namorada do criminoso. No local, havia uma pistola que pode ter sido usada no crime.

A família não informou se algum pertence foi levado. O autor do crime e o comparsa ainda não foram encontrados. A Delegacia de Polícia de Poá segue com as investigações.

Publicidade

Assista ao vídeo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e aos sábados, com duas edições, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.