Pai de Vitória desabafa sobre suspeita de conhecido ter cometido crime

Revoltado, pai de Vitória desabafa: ‘Tenho certeza que foi um conhecido’

O velório de Vitória Regina de Souza, jovem encontrada morta em Cajamar, São Paulo , está sendo realizado no ginásio municipal da cidade. Isso permite que a população preste suas últimas homenagens. O pai de Vitória expressou sua crença de que o crime foi cometido por alguém que conhecia a rotina da filha, mencionando a coincidência do ocorrido com o dia em que seu carro quebrou.

Durante uma conversa com a imprensa, ele refutou as alegações de que a filha trabalhava por imposição dos pais. Ele esclareceu que ela tinha o desejo de adquirir suas próprias coisas. Também compartilhou a última conversa que teve com a filha, na qual ela mencionou o desejo de comprar um carro. O evento atrai amigos e moradores locais, que se unem para prestar solidariedade à família.

