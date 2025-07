‘Pantera Cor-de-Rosa do crime’ é presa por manter idoso em cárcere privado no Pará Suspeita utilizava benefício previdenciário da vítima para gastos pessoais Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 19h32 (Atualizado em 02/07/2025 - 19h32 ) twitter

‘Pantera cor de rosa do crime’ é presa por manter idoso deficiente visual em cárcere privado

Uma mulher, conhecida como “Pantera Cor-de-Rosa do crime”, foi detida em Capitão Poço, no Pará, após ser flagrada mantendo um idoso de 70 anos em condições sub-humanas. A vítima, que possui deficiência visual, estava trancada em um banheiro por quatro dias sem acesso à alimentação adequada.

A polícia foi acionada por denúncia e encontrou o idoso amarrado dentro do banheiro. Durante a operação, constatou-se que a suspeita usava o cartão de aposentadoria do idoso para realizar compras pessoais. A mulher foi levada à delegacia e responderá por apropriação indevida do benefício previdenciário e cárcere privado.

