Dono de lanchonete é morto a facadas por amigo após cobrar dívidas

Tauan foi morto pelo amigo Bruno por conta de uma dívida em São Paulo. A vítima sempre ajudava Bruno com lanches gratuitos da lanchonete e até emprestava dinheiro pra ele. No entanto, Tauan começou a se cansar da rotina e decidiu colocar um ponto final na dívida. Câmeras do comércio da vítima registraram quando uma discussão começou. Logo depois, eles entraram em uma luta corporal e Bruno atacou Tauan com uma faca. Ele não resistiu aos ferimentos e o suspeito fugiu do local.



