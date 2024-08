‘Para mim, ele está morto’, diz ex-mulher de homem que desapareceu misteriosamente Familiares acreditam que Joaquim tenha caído em uma emboscada; entenda o caso que aconteceu na zona sul de São Paulo Cidade Alerta|Do R7 20/08/2024 - 14h02 (Atualizado em 20/08/2024 - 14h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

RESUMINDO A NOTÍCIA Idoso sai para trabalhar e desaparece misteriosamente em São Paulo;

Câmeras de segurança gravaram uma perseguição no dia do desaparecimento;

Familiares desconfiam da ex-mulher de Joaquim;

A polícia continua com as investigações para encontrar Joaquim.

Idoso sai para trabalhar e desaparece misteriosamente Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta trouxe com detalhes o desaparecimento misterioso de Joaquim, de 69 anos, que saiu para trabalhar na zona sul de São Paulo e não retornou para a casa. Imagens de câmeras de segurança revelaram o carro dele sendo seguido por um motociclista.

Vizinhos do homem acreditam que ele tenha sido vítima de uma vingança, após ser acusado de um suposto abuso de uma criança de 5 anos. A família do idoso suspeita que a ex-mulher dele, de 24 anos, esteja envolvida no desaparecimento, já que os dois viviam um relacionamento conturbado.

O dia do desaparecimento de Joaquim ainda é lotado de mistérios. O homem que aparentemente não tinha inimigos, sumiu sem deixar rastros. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento que Joaquim desceu à rua em direção ao veículo, e, depois disso, nunca mais foi visto. Familiares desconfiam de que o homem tenha caído em uma emboscada da própria ex-esposa dele.

O casal se conheceu quando Stephanie ainda era menor de idade, e viveram em um relacionamento conturbado durante quase dez anos, com agressões e muitas brigas. Um áudio enviado pela ex-mulher comunica a família o desaparecimento de Joaquim.

‌



“Olha, já tem uma semana que seu pai está sumido, viu? Ele saiu na quinta-feira para ir trabalhar e nunca mais voltou”, conta Stephanie.

O que causou estranheza e desconfiança na família, foi a demora da ex-mulher para informar sobre o desaparecimento de Joaquim. Para a equipe jornalística do Cidade Alerta, Stephanie afirma: “Infelizmente, para mim, ele está morto”.

‌



De acordo com a família, Joaquim era um homem amoroso, de bom coração e gostava de estar rodeado de pessoas e ajudar o próximo. Segundo a filha de Joaquim, durante uma briga, Stephanie chegou a esfaquear o homem. A ex-mulher confirma a versão: “Dei uma facada no braço dele. Foi o tempo que a gente ficou separado”, mas nega que faria algo pior com o homem: “Ele me ajudou bastante, tanto eu como minha família”.

Durante a gravação da reportagem, outras duas versões do que poderia ter acontecido com Joaquim apareceram. Segundo uma testemunha, Joaquim estaria sendo acusado de abuso contra uma menina de 5 anos, pelo ex-cunhado de Stephanie. Ao que parece, Danilo teria ameaçado Joaquim de morte.

‌



Outra testemunha afirma ter visto um ex-cunhado de Stephanie com Joaquim no dia do desaparecimento, e conta uma versão de que Danilo teria feito uma emboscada para levar Joaquim para uma residência, torturado e matado o homem e depois, jogado o corpo dele em uma represa.

Dias depois, um corpo foi encontrado na represa. Agora, a família de Joaquim aguarda as respostas das investigações.

O caso foi registrado no 47º Distrito Policial, e a investigação passou a ser conduzida pelo Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa, que deve fazer buscas por Joaquim nos próximos dias.

Confira na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e aos sábados, há duas edições especiais, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.