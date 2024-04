Paraquedista usa carro da ex-companheira para executar plano macabro

Alto contraste

Suspeito foi identificado após ferir duas vítimas por atropelamento Suspeito foi identificado após ferir duas vítimas por atropelamento (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta traz detalhes do caso do ex-paraquedista do Exército, Igor dos Santos, suspeito de atropelar a ex-mulher com o carro dela. O ataque durou cerca de 20 segundos e foi flagrado por uma câmera de segurança.

A ação criminosa aconteceu na manhã de segunda-feira (6). Nas imagens, a vítima apareceu correndo, tentando fugir do veículo. Ela tentou se esconder atrás de um ciclista, mas os dois foram atropelados.

O carro deu marcha ré e seguiu novamente em direção à mulher caída. Ela foi mais uma vez atingida pelo agressor. A fúria e violência do suspeito só terminou quando o ex-paraquedista fugiu em alta velocidade.

De acordo com testemunhas, o casal estava dentro do carro, porque o ex-marido pediu uma carona, alegando que iria procurar emprego. Mas, durante uma discussão, ele começou a enforcar a vítima. A mulher conseguiu desembarcar do veículo e ex-companheiro assumiu a direção.

A Polícia Civil já solicitou a prisão preventiva do agressor. Os investigadores suspeitam que o crime foi planejado, pois o suspeito não aceitava o fim do relacionamento. A vítima e o ciclista sofreram ferimentos leves.

Confira na íntegra:

