Casal gasta R$ 19 mil em loja de móveis e não recebe os produtos

Um casal se revoltou com uma loja de móveis após gastar R$ 19 mil e não receber nenhum produto. O sofá e a mesa com seis cadeiras que compraram não foi entregue e eles também não conseguiram receber o dinheiro de volta. Por isso, eles recorreram à Patrulha do Consumidor e Celso Russomanno tentou um acordo com o estabelecimento. Veja o que aconteceu.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!