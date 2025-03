Patrulha do Consumidor: Enchente danifica van, mas proteção veicular se nega a arcar com custos

Na última semana, a Patrulha do Consumidor contou os detalhes do drama vivido por Ivan após a van que ele usa para trabalhar ficar no meio de uma enchente. A proteção veicular foi acionada, mas não quer arcar com os prejuízos. Celso, então, vai à sede da empresa com Ivan e fica acertada uma nova perícia, com a participação dos dois lados.