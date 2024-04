Patrulha do Consumidor : Açougue de mercado é denunciado por vender carne imprópria para consumo Veja o que aconteceu com o Celso Russomanno entrou no caso

A Patrulha do Consumidor foi até um supermercado após receber uma denúncia da venda de carne imprópria para o consumo. Ao chegar no estabelecimento, a nossa equipe encontrou vários produtos mal armazenados e fora do prazo de validade. Veja o que aconteceu com o Celso Russomanno entrou no caso!