Patrulha do Consumidor : agência promete quitar financiamento de carro e não cumpre acordo Dono original do carro ficou com o nome sujo

A reportagem que você vai ver serve de alerta para aqueles que querem vender o carro. Caio negociou seu veículo com uma agência, e a dona da loja prometeu quitar as parcelas do financiamento antes de revender. Isso não aconteceu, e agora Caio está com o nome sujo e não consegue ter crédito. Veja o que aconteceu quando ele chamou Celso Russomanno e a Patrulha do Consumidor para entrar no caso.