Patrulha do Consumidor: carro de família é deixado em oficina por dois anos e conserto não é feito Além do mecânico não fazer o trabalho, ele ainda transformou o veículo em um verdadeiro depósito de lixo

A Patrulha do Consumidor mostra o drama enfrentado pela Daiana. Ela ficou viúva recentemente e cuida sozinha da filha que tem necessidades especiais. O marido dela tinha deixado o carro da família em uma oficina e, depois de dois anos, nada do veículo ser consertado. Para piorar, além do mecânico não fazer o trabalho, ele ainda transformou o carro em um verdadeiro depósito de lixo.