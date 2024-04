Patrulha do Consumidor : Celular seminovo começa a piscar, mas loja se nega a fazer conserto Veja o que aconteceu quando a Patrulha do Consumidor entrou no caso

A Elisangela comprou um celular seminovo, mas, com pouco tempo de uso, a tela do aparelho começou a piscar. Ela reclamou com a loja, já que estava dentro do prazo de garantia. Mesmo assim, a empresa se negou a fazer o conserto. A Patrulha do Consumidor assumiu o caso, veja!