Patrulha do Consumidor : criança com sequelas de maus tratos é negligenciada por companhia aérea O menino Davi, de seis anos, tem paralisia cerebral e precisa de cuidados especiais

O menino Davi, de seis anos, tem paralisia cerebral e precisa de cuidados especiais. A família conseguiu um tratamento para o fortalecimento ósseo dele, que seria realizado no Piauí. Eles pegaram um avião no Paraná com destino ao nordeste do país. Em São Paulo, seria feita a conexão do voo, mas, algo muito ruim aconteceu. O avião pousou e Davi não pode desembarcar e ficou duas horas dentro da aeronave. Veja a reportagem completa na Patrulha do Consumidor.