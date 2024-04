Patrulha do Consumidor : Fogão com apenas seis meses de uso explode e coloca família em risco Para piorar, o fabricante não queria se responsabilizar; solução foi acionar Celso Russomanno. Veja!

Você sabe o que significa 'acidente de consumo'? Foi o que aconteceu com a dona de casa Maura, moradora da zona norte de São Paulo. O fogão dela explodiu com apenas seis meses de uso. Maura ficou ferida e ainda teve que ouvir do fabricante que não era responsabilidade dele. Celso Russomanno foi acionado. Ele acompanhou o caso e explica os direitos dos consumidores em um caso de acidente como esse. Acompanhe a reportagem completa e o desfecho do caso. Será que Maura recebeu um novo fogão?