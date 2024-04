Patrulha do Consumidor: Mecânico erra ao consertar carro e dono de oficina tenta dividir prejuízo com cliente Celso Russomanno foi acionado e entrou no caso

Sérgio deixou o carro numa oficina para consertar, mas o serviço foi mal feito e o motor do veículo fundiu. O dono da oficina assumiu o erro do mecânico, mas quis dividir o prejuízo com o cliente, o que contraria a lei. Celso Russomanno foi acionado e entrou no caso. Veja o que aconteceu!