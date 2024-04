Patrulha do Consumidor resolve caso de cliente que discutiu com dono de oficina mecânica A técnica de enfermagem Celene Santos deixou o carro para ser consertado, mas o veículo foi devolvido com o motor ainda falhando e vazando óleo

Patrulha do Consumidor| 23/03/2024 - 23h17 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share