Patrulha do Consumidor : Seguradora se nega a pagar sinistro de carro roubado Veja o que aconteceu quando o Celso Russomanno entrou no caso

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Adriano comprou um carro utilitário zero quilômetro. Ele fez o seguro do veículo, parecia tudo certo. Mas o carro acabou furtado e a seguradora se negou a pagar o sinistro. Veja o que aconteceu quando o Celso Russomanno entrou no caso.