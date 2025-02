‘Perdi meu chão’, confidencia mãe de criança agredida em creche de Osasco (SP) Marina, de 53 anos, apareceu em registros obtidos pelo Cidade Alerta tratando crianças pequenas de maneira agressiva e com truculência; entenda Cidade Alerta|R7 07/02/2025 - 20h00 (Atualizado em 07/02/2025 - 20h00 ) twitter

Marina é acusada de agredir e maltratar crianças dentro de sua creche em Osasco (SP) Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta acompanhou o desenrolar do caso da dona de uma creche denunciada por agressões e maus-tratos em Osasco (SP). A equipe obteve registros comprometedores da violência sofrida pelas crianças e conversou também com os pais e uma funcionária da escola.

Marina, de 53 anos, dona e diretora da creche, é atualmente acusada de maltratar e agredir os alunos. Nas imagens, a mulher age violentamente com uma criança de 2 anos que não quer se alimentar. Com tapas e usando de força física, ela obriga o menino a ingerir a comida.

Os registros foram feitos por uma funcionária que cumpre aviso prévio após pedir demissão. Ingrid Oliveira não se conteve com a crueldade de sua chefe e denunciou suas atitudes: “A criança não queria tomar o leite, aí ela foi lá e começou a forçar. Pegou no queixo. O menino jogava tudo para fora e ela colocava tudo de volta”, contou.

Em outro flagrante, uma menina de 4 anos é agredida na hora do lanche da tarde. Mas estes não são os únicos vídeos que demonstram a falta de paciência de Marina com os pequenos que deveriam estar sob seus cuidados.

‌



A funcionária responsável pela denúncia relata que teve uma grande discussão com a mulher após tentar impedi-la de agredir mais uma criança: “Ela puxou o braço da menina, eu fui impedir e ela começou a discutir”.

Os responsáveis pelas crianças e a funcionária da creche foram ouvidos pelas autoridades do 8º Distrito Policial de Osasco.

‌



“A gente resolveu reunir provas para conseguir vê-la presa. Porque se a gente só falasse seria a nossa palavra contra a dela”, alegou Kauani, mãe de uma menina de 1 ano e 9 meses que também foi agredida.

A acusada esteve na delegacia com seu advogado, no entanto, pela presença dos demais envolvidos no local, ela acabou indo embora sem prestar esclarecimentos ao delegado.

‌



Sua defesa nega as agressões, porém, ao saber da existência do material comprometedor, o advogado afirmou que vai preparar a acusada para que ela possa prestar seu depoimento.

O clima na estação policial era de muita apreensão. Kauani confirma o choque ao descobrir o que se passava na creche: “Eu perdi meu chão”, lamentou. Ela relata ter sido informada pela funcionária do estabelecimento que Marina deu três tapas na perna de sua filha enquanto ela estava dentro do berço.

Indagada sobre o comportamento da diretora de frente para os pais no dia a dia, ela alega que as atitudes eram bem diferentes. “Quando todo mundo chegava era amor, era beijo, era abraço. Ela não apresentava isso. Tratava com o carinho que uma pessoa recebe uma criança na creche”, afirmou.

Fernando de Oliveira, pai de uma criança, revela que estranhou o comportamento do filho. O que ele pensava ser apenas uma fase de birra do garoto, se provou, na verdade, ser sintomas de um abuso. “Ele era uma criança brincalhona. E sabe quando fica meio retraído? Qualquer coisa ele chorava.”, alegou.

Com a repercussão do caso, houve uma confusão na porta da creche no início da última quinta-feira (6). Pais e responsáveis demandaram satisfações de Marina e dos demais funcionários da creche.

“A revolta é muito grande. Sé nós que somos pais não temos a atitude de fazer isso, muito menos uma escola que está ali para ensinar, né? Embora sejam pequenos, estão aprendendo as coisas e não estão ali para serem tratados rispidamente, com ofensas, gritos e coisas assim”, desabafou Fernando.

Denunciada por agressões e maus-tratos, a acusada deve comparecer à delegacia para prestar depoimentos.

