Plano cinematográfico: mulher é suspeita de cortar a garganta da amiga para sequestrar bebê Elaine Alves Vieira, de 36 anos, é conhecida por integrar uma organização criminosa da Bahia; saiba mais Cidade Alerta|Do R7 22/08/2024 - 14h08 (Atualizado em 22/08/2024 - 14h08 )



RESUMINDO A NOTÍCIA Mulher é presa após matar a própria amiga para roubar o bebê dela;

Silvia foi encontrada dois dias depois com sinais de violência;

Elaine também responde ao crime de tráfico de drogas;

O bebê foi devolvido para família. Agora, Elaine vai à Júri Popular, e se condenada, responderá por homicídio qualificado.

Mulher é presa após matar a própria amiga para roubar o bebê dela Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta trouxe com detalhes a prisão de Elaine Alves Vieira, de 36 anos, suspeita de matar a própria amiga para roubar o bebê dela em Blumenau (SC). Silvia foi encontrada morta com sinais de violência dentro de casa. O bebê que havia sido levado foi encontrado no dia seguinte ao crime.

O delegado afirma que na época, a suspeita confessou o crime para outras pessoas por meio de mensagens. Em uma delas, a suspeita também contou que havia enganado o namorado e, por isso, tomou a decisão de matar Silvia.

Todo o plano de Elaine começou quando o relacionamento dela com outro integrante de uma organização criminosa estava tomando o rumo para um término. Ela, então, resolveu fingir que estava grávida para tentar manter a relação. A criminosa chegou a viajar para Salvador (BA) para tentar encontrar um bebê que pudesse roubar e dizer que era filho dela.

Foi aí, então, que Elaine resolveu se aproximar de Silvia, que estava gravida, com a intenção de sequestrar o bebê dela. No dia do crime, ela resolveu visitar a amiga e dar de presente uma sobrancelha de henna. Ao se sentar na cadeira e levantar o pescoço para fazer o procedimento dado pela amiga, Silvia teve a garganta cortada por uma navalha.

Elaine fugiu do local com o bebê de apenas dois meses, R$ 11 mil que estavam na casa, e levou também o celular da vítima. O corpo de Silvia só foi encontrado dois dias depois.

“Esse namorado [de Elaine] começou a ver pelas redes sociais, e soube, que logo após o crime, o bebê dela [Silvia] tinha sumido. E ele já desconfiava que o bebe não era dela [Elaine], porque ele percebeu que não era um bebê recém-nascido”, conta o delegado responsável pelo caso.

O companheiro de Elaine, junto com a criminosa, resolveram entregar o bebê na delegacia, quando ela pediu para parar em uma rodoviária e desapareceu. Ela percorreu 2 mil quilômetros de Eunápolis (BA) até Blumenau (SC), onde ficou quatro anos, levando uma vida normal.

Por meio da troca de informações entre as polícias dos dois estados, ela acabou presa. “Ela tinha ido a um salão de beleza. E após sair, os policias identificaram, acompanharam ela, e fizeram a prisão”.

A prisão foi pelo crime de tráfico de drogas, pelo qual ela foi condenada a oito anos. O bebê que ela roubou foi devolvido para a família da vítima. Segundo o delegado, Elaine também tentou enganar os parentes de Silvia.

A criminosa será levada a Júri Popular pelo crime brutal que cometeu contra a amiga. Se condenada, ela pode pegar até 30 anos de prisão por homicídio qualificado.

Confira na íntegra:

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e aos sábados, há duas edições especiais, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.