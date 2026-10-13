Crime e Contexto, o Podcast #7 | Uma semana após delatar esquemas do PCC, Gritzbach foi executado

No episódio desta terça-feira (13), o Podcast Crime e Contexto continua desvendando o caso Vinícius Gritzbach. Uma semana após prestar depoimento à Corregedoria, ele foi assassinado com 10 tiros de fuzil. Antes de morrer, havia decidido revelar ao Ministério Público o que sabia sobre os esquemas do PCC, entregando áudios, vídeos e documentos que poderiam comprometer diferentes personagens dessa rede criminosa. Mas o que havia nessa delação capaz de incomodar tanta gente?



No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!