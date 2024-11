Polícia deve analisar câmeras de segurança para identificar assassino de motorista de ônibus morto a facadas Testemunhas afirmam que o autor saiu correndo com a faca em mãos logo após cometer o crime; entenda o caso que aconteceu na região de Itaquera (SP) Cidade Alerta|Do R7 06/11/2024 - 16h39 (Atualizado em 06/11/2024 - 16h39 ) twitter

Distrito Policial próximo ao local do crime Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta acompanhou o caso do motorista de ônibus Washington, esfaqueado após discutir com um passageiro em um terminal localizado na região de Guaianases e Itaquera, em São Paulo. Testemunhas afirmam que o autor do crime saiu correndo com a faca em mãos após o ocorrido.

Colegas de trabalho de Washington acionaram a polícia e o levaram para uma unidade de saúde rapidamente; ele foi internado e fez um procedimento cirúrgico, mas acabou morrendo. A ação aconteceu a poucos metros do 32º Distrito Policial, em um horário de bastante movimento no local.

A polícia junto a SPTrans está analisando a possibilidade de utilizar câmeras de segurança locais, imagens do circuito interno dos veículos, além do próprio ônibus em que a vítima trabalhava, para tentar localizar o assassino. Testemunhas que estiveram na delegacia preferiram não dar entrevistas.

Confira à matéria abaixo:

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e aos sábados, há duas edições especiais, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.