Polícia identifica traficante como possível mandante do assassinato de policial civil Grupo criminoso ligado ao Comando Vermelho pode estar por trás de ataques a agentes de segurança Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 17h03 (Atualizado em 02/04/2025 - 17h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia identifica traficante como possível mandante do assassinato de policial civil

João Pedro Marquini, policial civil de 38 anos, foi morto em uma emboscada enquanto voltava para casa com sua esposa, a juíza Tula Mello. Ele estava em um carro não blindado quando foi atacado por criminosos fortemente armados. A juíza estava em outro veículo blindado e saiu ilesa do ataque.

A polícia suspeita que Rodney Lima de Freitas, conhecido como RD e associado ao Comando Vermelho, seja o mandante do crime. Investigadores apontam que o mesmo grupo criminoso pode ter envolvimento na morte de um agente penitenciário durante um assalto a uma loja de bebidas no ano anterior. Um suspeito já foi preso, e as autoridades continuam buscando outros integrantes da quadrilha responsável pelos ataques.

RD, anteriormente ligado a uma milícia, teria migrado para o Comando Vermelho e estaria liderando ataques violentos em comunidades rivais. Durante as investigações, o veículo usado pelos criminosos foi identificado em uma área conflagrada antes do ataque ao policial João Pedro. A polícia recuperou o carro com diversas marcas de tiros, reforçando a ligação do grupo com ações criminosas na região.

Assista em vídeo - Polícia identifica traficante como possível mandante do assassinato de policial civil

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!