Cidade Alerta

Polícia intensifica buscas por Kauã e comparsa em Paraisópolis

Operação ocorre após policial ser baleado no pescoço na zona sul de SP

Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Policial militar foi baleado no pescoço durante perseguição a Kauã em Paraisópolis, SP.
  • Kauã e seu comparsa Gabriel fugiram após o incidente, mas a polícia intensificou as buscas na região.
  • Policiais realizam abordagens em veículos e patrulham ruas e becos para localizar os suspeitos.
  • A operação continua até a captura dos suspeitos, garantindo a segurança da comunidade e coibindo ataques a policiais.

 

Na tarde desta quinta-feira (7), um policial militar foi baleado no pescoço em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. O agente estava perseguindo Kauã, de 19 anos, suspeito de estar em uma moto roubada. Após o incidente, Kauã fugiu com seu comparsa, Gabriel. O policial ferido foi socorrido e está fora de perigo no hospital.

A Polícia Militar intensificou as buscas pelos suspeitos na região, realizando abordagens em carros e motos. Policiais fortemente armados estão inspecionando veículos e patrulhando ruas e becos da comunidade para localizar os criminosos.

O comandante da operação afirmou que a polícia permanecerá no local até capturar os suspeitos. A ação visa garantir a segurança da comunidade e demonstrar que ataques a policiais não serão tolerados.

