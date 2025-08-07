Polícia intensifica buscas por Kauã e comparsa em Paraisópolis
Operação ocorre após policial ser baleado no pescoço na zona sul de SP
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Na tarde desta quinta-feira (7), um policial militar foi baleado no pescoço em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. O agente estava perseguindo Kauã, de 19 anos, suspeito de estar em uma moto roubada. Após o incidente, Kauã fugiu com seu comparsa, Gabriel. O policial ferido foi socorrido e está fora de perigo no hospital.
A Polícia Militar intensificou as buscas pelos suspeitos na região, realizando abordagens em carros e motos. Policiais fortemente armados estão inspecionando veículos e patrulhando ruas e becos da comunidade para localizar os criminosos.
O comandante da operação afirmou que a polícia permanecerá no local até capturar os suspeitos. A ação visa garantir a segurança da comunidade e demonstrar que ataques a policiais não serão tolerados.
