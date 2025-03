Polícia pede prisão de suspeitos pelo assassinato de Vitória Regina Corpo da adolescente foi encontrado esquartejado em Cajamar Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 05/03/2025 - 19h38 (Atualizado em 05/03/2025 - 19h38 ) twitter

Caso Vitória: polícia pede prisão de dois suspeitos de matarem adolescente

A adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos, desapareceu após sair do trabalho em Cajamar, São Paulo . Uma semana depois, seu corpo foi encontrado esquartejado em uma área de mata na cidade. A polícia confirmou a identidade da vítima e solicitou a prisão temporária de dois suspeitos.

O pedido de prisão está sob análise do promotor e aguarda decisão judicial para possível emissão. O caso gerou grande comoção pública e intensa mobilização policial na busca pelos responsáveis pelo crime brutal.

As autoridades estão reunindo provas e depoimentos que possam esclarecer as circunstâncias do desaparecimento e morte de Vitória Regina. O sepultamento da jovem deverá ocorrer em breve, atraindo atenção e solidariedade na região.

Assista em vídeo - Caso Vitória: polícia pede prisão de dois suspeitos de matarem adolescente

