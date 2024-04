Policial persegue uma vítima e acaba matando outra Uma mulher em apuros pediu ajuda ao porteiro do seu prédio, que tentou ajudar, mas acabou pagando com a vida; entenda o caso

Trabalhador foi vítima de vingança cruel

O Cidade Alerta mostrou o momento exato em que um policial militar aposentado cometeu um assassinato a sangue-frio dentro do próprio condomínio em Recife (PE).

Os moradores do prédio ouviram uma confusão que tomou uma proporção maior do que se poderia imaginar. Segundo eles, o médico e policial militar, de 60 anos, agrediu sua esposa em uma briga que começou no apartamento do casal. Com medo de ser morta, a mulher fugiu para as áreas comuns do condomínio, pedindo socorro.

Em seguida, o agressor desceu até a entrada do prédio procurando por ela, e percebeu que o porteiro, de 53 anos, estava ligando para a polícia, na intenção de ajudar a vítima. Então, o PM surpreendeu o trabalhador com uma arma e disparou seguidas vezes, o matando na hora.

A equipe do programa conseguiu imagens exclusivas do circuito de segurança do prédio. Nas gravações, o idoso aparece procurando sua primeira vítima, pouco antes de achar a segunda. Em frente à guarita onde o porteiro estava, e não teve oportunidade de se defender, o PM atirou à queima-roupa.

Após cometer o assassinato, o homem voltou para o seu apartamento, e não deu mais notícias. Pouco depois, as autoridades, que receberam o chamado do porteiro, chegaram no residencial. Os policiais do BOPE isolaram a rua e, pela varanda de um apartamento vizinho, entraram na casa do criminoso.

Segundo os agentes, o PM teria cometido suicídio e foi encontrado morto. Os corpos foram levados para o Instituto Médio Legal da região, para serem periciados. "Um trabalhador perdeu a sua vida no cumprimento do seu dever", desabafou uma testemunha.

Confira na íntegra:

