'Quando abri o carro, a menina estava morta lá', revela avó de Ana Carine após sumiço da criança

Homem é agredido pelo cunhado após cobrar dívida da irmã Francisco Alexandre Sarmento, de 59 anos, foi agredido brutalmente pelo cunhado e o filho dele em Itanhaém, litoral de São Paulo. O homem havia cobrado uma dívida da irmã no valor era de R$ 1 mil, referente a conta de água da casa que dividiam. A mulher, por sua vez, ficou revoltada com a atitude do irmão e contou a situação para o namorado. Uma câmera de segurança flagrou a ação criminosa. O companheiro dela chamou o filho dele e depois foram atrás de Francisco. Os suspeitos agrediram a vítima com um pedaço de madeira e depois fugiram