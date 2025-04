‘Queria minha vida de volta’, lamenta namorado da estudante da USP morta na zona leste de São Paulo Igor do Nascimento fala sobre o desaparecimento e morte da companheira, Bruna Oliveira Cidade Alerta|Do R7 22/04/2025 - 18h43 (Atualizado em 22/04/2025 - 18h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Namorado de Bruna de Oliveira se pronuncia sobre morte da namorada Reprodução/ RECORD

O Cidade Alerta repercutiu o pronunciamento do namorado da estudante da USP, Bruna Oliveira, encontrada morta Em Itaquera, na zona leste de São Paulo, cinco dias após o desaparecimento no último domingo (13).

Bruna tinha ido passar o final de semana na casa do namorado, já que seu filho ficaria alguns dias na casa do pai. Mas tudo mudou quando o ex-companheiro ligou avisando que teria que devolver o menino antes do acordado. Por conta disso, a estudante teve que voltar para sua casa em Itaquera antes do planejado.

Igor de Nascimento, o namorado de Bruna Oliveira, afirma que se ofereceu para levá-la de moto, porém com a chuva forte, a vítima preferiu ir de metrô. Minutos depois, ela teria mandado mensagem aele, pedindo dinheiro via Pix para chamar um carro por aplicativo da estação à sua casa.

A transferência foi realizada pelo namorado, dando a ele um álibi para deixar de ser um dos suspeitos do caso. Apesar de ter recebido o dinheiro, Bruna não teria conseguido pedir o transporte, pois seu celular estaria sem bateria, obrigando-a a caminhar de volta para casa.

‌



As imagens das câmeras de segurança mostram que Bruna foi caminhando parte do trajeto, atravessou a passarela e andou tranquilamente, até que ela some das imagens e é dada como desaparecida. Cinco dias depois, a jovem é encontrada morta nos fundos de um estacionamento privado e abandonado perto da estação.

“Eu queria minha vida de volta”, lamenta Igor ao se referir como está sendo tratado no trabalho e nas ruas. Ele revela que acaba evitando sair de casa para evitar constrangimentos.

‌



Além das lamentar e mencionar seu último contato com a namorada, Igor explica que Bruna não tinha um bom relacionamento nem com seu pai e nem com o ex-companheiro que era pai do seu filho.

Segundo ele, ela e o sogro sempre brigavam excessivamente e apesar dele admitir que não gostava de se envolver, quando as ofensas ultrapassavam os limites ele intervinha. E por ter que viver em um ambiente repleto de discussões, Bruna Oliveira buscava sair da casa em que morava ela, seu filho e seu pai.

‌



As investigações continuaram e as imagens disponíveis permanecem em apuração pelos peritos, tanto que um dos vídeos examinados acabou identificando um suspeito que estava fugindo do local onde a vítima havia sido encontrada.

Um mandado de prisão foi liberado após um vídeo que registra o momento exato em que o suspeito identificado cerca e ataca Bruna Oliveira. As autoridades buscam pelo indivíduo em comunidade localizada nos arredores do bairro Arthur Alvin, também na zona leste de São Paulo.

Confira a declaração de Igor do Nascimento:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h30, e aos sábados, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.