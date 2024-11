Requintes de crueldade e abuso: imagens podem identificar suspeito de matar auxiliar de produção Cristiane de Fátima Ferraz, de 31 anos, foi brutalmente assassinada na cidade de Varginha (MG); crime está próximo de uma solução Cidade Alerta|Do R7 27/11/2024 - 18h57 (Atualizado em 27/11/2024 - 18h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A morte, que ainda segue sem respostas concretas, ocorreu em Varginha (MG) Reprodução/RecordTV

Diretamente de varginha (MG), o Cidade Alerta acompanhou de perto os desdobramentos do caso da auxiliar de produção Cristiane de Fátima Ferraz, de 31 anos, que foi brutalmente assassinada. Ela morava sozinha e era descrita como uma pessoa tranquila e dedicada, sendo muito querida pelos companheiros de trabalho e amigos.

Após não comparecer para trabalhar no dia seguinte, colegas ficaram preocupados e um deles resolveu ir até a casa de Cristiane checar se estava tudo bem. Lá, encontrou a moto dela no local, a chamou por várias vezes, porém, não obteve resposta. Sendo assim, o homem pulou o muro com a ajuda de um entregador que passava pelo local e constatou que a porta de entrada não estava trancada.

Já dentro da residência, os dois encontraram a auxiliar de produção sem vida. O corpo tinha perfurações, o que reforça a ideia de um crime com requintes de crueldade. Durante a perícia, também foram achados indícios de abuso sexual antes da morte.

Vizinhos declararam que não ouviram nada fora do comum, e nem viram se a vítima havia recebido alguém em casa em seus últimos dias de vida. Contudo, a polícia já está investigando um suspeito que foi visto por meio de uma câmera de segurança de uma casa próxima, entrando e saindo do local do crime. Se trata de um homem de 46 anos, que consta como desaparecido em Varginha e foi apontado por um familiar como envolvido no homicídio.

‌



Na declaração, a testemunha afirmou que ele chegou em casa com as roupas sujas e desnorteado, dizendo que havia sumido por ter matado uma pessoa no bairro Santa Edivejas; o mesmo bairro onde Cristiane morava e foi encontrada morta. A polícia já tem a identificação do homem, mas ele segue foragido.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e aos sábados, há duas edições especiais, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.

‌