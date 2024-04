Reviravolta no caso Geremias: tio da criança é preso como principal suspeito

Alto contraste

Principais suspeitos pela morte do menino eram os responsáveis por cuidar dele Principais suspeitos pela morte do menino eram os responsáveis por cuidar dele (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta acompanha o caso sobre o desaparecimento do venezuelano Geremias, de 7 anos, que sumiu após brincar em um campo de futebol, em frente a residência onde morava, na zona sul da capital paulista.

No dia em que desapareceu, Geremias estava brincando no campo acompanhado de algumas outras crianças de idades próximas. A avó estava sentada na porta de casa observando a criança. No entanto, por volta das 15h, dona Carmem precisou entrar por alguns minutos. Quando retornou para chamar o garoto, percebeu que ele já não estava mais lá.

Após a reportagem do Balanço Geral na última terça (30), novas pistas surgiram. Uma câmera de segurança flagrou o grupo perto de um comércio e dois suspeitos foram levados para a delegacia para prestar depoimento. Em seguida, foram liberados por falta de provas.

Na tarde de quarta (31), a polícia colocou cães farejadores nas buscas e encontram o corpo do menino Geremias enterrado nos fundos da casa do tio Isaac Marcano. Ele era o pai de criação e quem tinha a guarda da criança. Após encontrarem o corpo, Isaac e seu companheiro Leonardo Silva viraram suspeitos.

Os dois deram entrevista no dia anterior, aparentavam estar desesperados com o sumiço de Geremias e contrataram o doutor Roberto Guastelli como defesa. O profissional conversou ao vivo com Luiz Bacci e deu detalhes sobre a reviravolta no caso.

Segundo o advogado, os suspeitos não queriam que ninguém entrasse na residência. Eles disseram que o local estava com um cheiro muito forte, com a desculpa de que teriam ratos mortos no quintal. De acordo com os suspeitos, os cachorros teriam matado os animais e, com o desaparecimento, eles não tiveram tempo de limpar.

Guastelli ainda apontou a contradição de Isaac em relação ao horário de desaparecimento. No primeiro dia, ele disse que Geremias sumiu por volta de 16h30. Na quarta (31), ele afirmou ter sido entre 19h e 20h. Além disso, durante as buscas na madrugada, o jovem já mudou o comportamento e se mostrava inseguro.

Ainda segundo o advogado, os suspeitos também mentiram sobre a data do desaparecimento. Os peritos informaram que a criança estaria morta há, pelo menos, oito dias, e o sumiço foi registrado há cinco. Além disso, o corpo de Geremias apresentava sinais de estrangulamento e ele teria sido esquartejado.

Isaac e Leonardo garantiram inocência, mas foram encaminhados algemados até a delegacia. No caminho, os agentes separaram os suspeitos em carros diferentes. Segundo a investigação, eles deram versões diferentes. O delegado poderá pedir prisão temporária de ambos.

