Reviravolta: polícia encontra contradição no depoimento da irmã do empresário morto a facadas pelo cunhado A família da vítima está oferecendo uma recompensa de R$ 50 mil por qualquer informação que a ajude a encontrar os suspeitos; saiba mais Cidade Alerta|Do R7 04/09/2024 - 15h50 (Atualizado em 04/09/2024 - 15h50 ) ‌



Polícia encontra incoerência no depoimento da esposa do suspeito de matar melhor amigo a facadas Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta trouxe com exclusividade novidades da morte do empresário Igor, assassinado pelo melhor amigo que estava tendo um caso com a sua esposa, Rafaela, na cidade de Praia Grande, no litoral sul de São Paulo. Durante as investigações, os policiais encontraram uma incoerência no depoimento de Marcelly, irmã da vítima e esposa de Mário, suspeito de cometer o crime.

Imagens da câmera de segurança do prédio onde Marcelly morava foram liberadas e avaliadas pelos investigadores. Também estão sendo realizadas buscas para tentar localizar o casal de amantes. O delegado responsável pelo caso espera a irmã da vítima na delegacia para novos esclarecimentos.

A dinâmica exata do crime ainda não foi montada pelos investigadores, isso porque Marcelly a versão apresentada se contradiz em alguns pontos. “Talvez tenha informações que ela precise esclarecer mais do que naquele primeiro dia. Talvez pelo calor do momento, pela circunstância, nós entendemos que ela ainda precisa esclarecer alguns pontos controvertidos”.

Em uma das versões contadas por Marcelly, ela diz que o marido justificou com uma mentira o ataque contra o irmão dela, o que não bate com a história de que a esse momento, ela já sabia da traição. A irmã da vítima diz que após o crime, ela e o marido seguiram juntos até o carro deles, e Rafaela foi no carro logo atrás, e em certo momento, também entra no veículo de Mário.

Segundo registros, há imagens de Rafaela deixando o prédio, ou seja, ela saiu do apartamento antes de Igor e Mário chegarem. “Vai chegando informações, e eles vão tentando esclarecer mínimos detalhes, seja da hora que saiu, que chegou, ou para onde foi, um documento que tinha ou não tinha”.

O outro irmão da vítima também começou a suspeitar do depoimento dado por ela: “Agora estou vendo várias declarações na internet. Estou vendo minha outra irmã sendo colocada como quem fazia parte dessa trama toda e as investigações estão sendo feitas”.

Em uma entrevista exclusiva para a equipe do Cidade Alerta, o advogado da família fez questão de esclarecer que não é advogado de Marcelly. “Na realidade, a família me procurou para esclarecer as circunstâncias da morte”.

O filho de 5 anos de Igor e Rafaela está com os tios, e ainda não sabe o que aconteceu com a família. O novo depoimento de Marcelly deve acontecer o mais rápido possível, para que as investigações possam esclarecer o que realmente aconteceu dentro do apartamento.

Agora, a polícia deve pedir a quebra do sigilo bancário de Igor, para saber de Rafaela, com o celular do marido, conseguiu limpar a conta para custear a fuga.

“Se alguma outra pessoa da minha família, no caso minha irmã, Marcelly, tiver algum envolvimento no crime, vai pagar caro, vai pagar no rigor da lei”, desabafou irmão da vítima.

Confira na íntegra:

