Saiba quais foram as últimas palavras ditas por mulher assassinada a marteladas Genro ouviu discussão de Rozana e Lourival, mas não conseguiu chegar em tempo; entenda o caso Cidade Alerta|Do R7 06/08/2024 - 19h42 (Atualizado em 06/08/2024 - 19h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

RESUMINDO A NOTÍCIA Rozana e Lourival sempre viveram relacionamento conturbado;

Cercado de ciúmes e com muita discussão, a mulher pediu o fim do casamento;

Após uma tentativa de reatar, e com mais uma discussão, Lourival assassinou Rozana.

Feminicídio ocorreu em Itapé (BA), Lourival foi preso em flagrante Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta mostrou novas atualizações sobre um caso de feminicídio que chocou a cidade de Itapé (BA). Durante uma discussão entre Rozana, de 48 anos, e Lourival, de 52. o homem trouxe um martelo na briga e golpeou a mulher.

O casal sempre viveu um relacionamento conturbado e apesar da mulher ter ido morar com a família, eles tentaram reatar o casamento.

E na volta do relacionamento os conflitos continuaram, até que a briga fatal começasse no quarto do casal. Na discussão, como na maioria das vezes, motivada por ciúme, Lourival se enfureceu e passou a golpear Rozana por quase dez minutos com o auxílio de um martelo. “Ela ficou oito minutos desmaiada... E quando acordou, eu ouvi a voz dela, falando ‘eu te amo, bem’ – e logo depois, mais uma paulada”, contou o genro de Rozana.

Ele contou que mesmo ouvindo, não conseguiu fazer nada, e relatou que o filho mais novo do casal estava na casa. “O menino já não podia nem chorar. Chegou em um momento que a gente tinha medo dele também bater no menino. Ele era muito agressivo, principalmente com ela”, concluiu.

Publicidade

Após a morte de Rozana, o genro conseguiu invadir a casa com policiais civis e militares, onde viu que Lourival havia amarrado seu próprio filho em seu quarto. Com a prisão em flagrante, a investigação está sendo realizada.

Veja a matéria na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e aos sábados, a edição especial tem duas edições, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.