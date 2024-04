Saiba quem é a jovem conhecida como "A bela do pó"

O Cidade Alerta trouxe detalhes do caso de um policial penal aposentado que não aceitava o fim do relacionamento e atacou a ex com golpes de faca em Itapetininga, interior de São Paulo. Cláudia, de 53 anos, entrava no carro de um amigo, Orlando, de 62 anos, quando Luiz surpreendeu os dois com um ataque covarde. Saiba mais detalhes a seguir